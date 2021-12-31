В мире COVID-19 заболело более 287 млн человек

От коронавируса в мире скончалось почти 5,5 млн человек. Фото: pexels

От коронавируса в мире скончалось почти 5,5 млн человек. Фото: pexels

По всему миру продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 287 млн 211 тыс. 725 человек.

По данным SCMP на 31 декабря, на всей планете от COVID-19 умерло 5 млн 437 тыс. 359 человек.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирусом больны уже 54 млн 306 тыс. 755 человек, на втором месте Индия — 34 млн 838 тыс. 804, затем идет Бразилия 22 млн 281 тыс. 649 человек.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 10 млн 499 тыс. 982 человек, умерло при этом 308 тыс. 860 пациента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названа главная группа риска по заболеваемости коронавирусом. Наиболее высокому риску заражения коронавирусом подвержены люди старшего поколения.