В мире COVID-19 заболело более 287 млн человек

В мире COVID-19 заболело более 287 млн человек
От коронавируса в мире скончалось почти 5,5 млн человек. Фото: pexels

По всему миру продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 287 млн 211 тыс. 725 человек.

По данным SCMP на 31 декабря, на всей планете от COVID-19 умерло 5 млн 437 тыс. 359 человек.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирусом больны уже 54 млн 306 тыс. 755 человек, на втором месте Индия — 34 млн 838 тыс. 804, затем идет Бразилия 22 млн 281 тыс. 649 человек.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 10 млн 499 тыс. 982 человек, умерло при этом 308 тыс. 860 пациента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названа главная группа риска по заболеваемости коронавирусом. Наиболее высокому риску заражения коронавирусом подвержены люди старшего поколения.

заболевшие в мире коронавирус пандемия


 

Новости партнеров
Новый год без похмелья: врач-диетолог рассказала, чем закусывать в новогоднюю ночь
Новый год без похмелья: врач-диетолог рассказала, чем закусывать в новогоднюю ночь
Депутат Рады прокомментировал, как
Депутат Рады прокомментировал, как "ультиматум Путина" повлиял на США
Начавший карьеру в Петербурге Савельев лишает город федеральных денег
Начавший карьеру в Петербурге Савельев лишает город федеральных денег
Ведущий программы
Ведущий программы "Умницы и умники" высказался о девятилетней студентке МГУ
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В мире COVID-19 заболело более 287 млн человек
В институт им. А. Ф. Иоффе проник мужчина с пистолетом
Пенсионерка устроила массовое ДТП с пострадавшими на «Коле»
На рынке женщина «свистнула» и 83-летней петербурженки кошелек
В Петербурге «заминировали» все 72 станции метро и 22 торговых центра
Петербуржцев предупредили об ухудшении погоды на Новый год
В больницы Петербурга перед Новым годом попали 384 пациента с коронавирусом
Шум и гам: из Пулково 31 декабря не могут вылететь сотни людей