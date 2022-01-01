Кардиологи предупредили о «синдроме праздничного сердца» от алкоголя в Новый год

Кардиологи из Австралии в преддверии новогодних праздников предупредили о так называемом синдроме праздничного сердца.

Медики заявили, что в период зимних праздников, когда возрастает потребление алкоголя, резко увеличивается и число пациентов с фибрилляцией предсердий. Исследователи изучили данные 408 пациентов, чтобы выяснить, как алкоголь влияет на сердце. Об этом пишет портал Medicalexpress.

Кардиологи пытались прояснить взаимосвязь между употреблением алкоголя и двумя типами сердечно-сосудистых заболеваний: фибрилляцией желудочков сердца и внезапной сердечной смертью.

Была установлена U-образную связь между потреблением спиртных напитков и риском внезапной сердечной смерти (ВСС). Как отмечают исследователи, некоторые ВСС происходят по причине состояний, не связанных с сердцем, и это говорит о том, что алкоголь по-разному влияет на патологии.

Специалисты подытожили, что избыток алкоголя увеличивает риск инфаркта миокарда.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетолог призвала россиян не садиться за новогодний стол голодными.