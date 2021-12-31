В Ленобласти раненный полицейский задержал вора-рецидивиста

В сотрудника угрозыска подозреваемый выстрелил из обреза, однако, несмотря на ранение он смог задержать правонарушителя.

В Ленинградской области сотрудник уголовного розыска задержал неоднократно судимого гражданина, который разыскивается с мая 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и региону.

Полицейский, находясь дома в деревне Торошковичи Лужского района, решил проверить соседский дом. В жилище никого не должно было быть, так как сосед был в отъезде, однако в доме горел свет.

«Когда он вошел на веранду, неизвестный выстрелил в него из обреза», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Несмотря на ранение, оперативник смог задержать подозреваемого и передать его подоспевшим на место инцидента коллегам. Задержанным оказался неоднократно судимый местный житель, объявленный в розыск весной 2021 года. Были изъяты обрез винтовки и патроны. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Раненный полицейский был госпитализирован, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Gazeta.SPb.ru сообщала, в квартире мужчины во Всеволожском районе был найден целый оружейный склад.