В квартире мужчины обнаружили оружейный склад

В квартире мужчины обнаружили оружейный склад
Оперативники вышли на владельца склада, расследуя уголовное дело по факту убийства 37-летнего мужчины. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

По версии следствия, житель Ленобласти мог торговать оружием, из которого ранее был застрелен человек.

30 декабря полицейские Петербурга обнаружили в квартире 42-летнего жителя Всеволожского района Ленинградской области были изъяты: пистолет, два револьвера, ружье, автомат и различные патроны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и региону.

Оперативники вышли на подозреваемого владельца склада, расследуя уголовное дело, инициированное в сентябре этого года по факту убийства 37-летнего мужчины в СНТ «СКА».

В результате обыска в квартире дома № 1/7 по Херсонской улице было найдено оружие, пригодное для стрельбы. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ, подозреваемый задержан по статье 91 УПК РФ.

Gazeta.SPb.ru сообщала, пьяный петербуржец устроил стрельбу в институте им. Иоффе.

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