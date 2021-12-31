На Дворцовой площади по видеоэкрану с Новым годом друг друга поздравляют 20 городов

На Дворцовой площади по видеоэкрану с Новым годом друг друга поздравляют 20 городов. Фото: Gazeta.SPb.ru

На Дворцовой площади по видеоэкрану с Новым годом друг друга поздравляют 20 городов. Фото: Gazeta.SPb.ru

В Северной столице на главной площади установили интерактивную панель с камерой, которая соединяет между собой двадцать городов России. У жителей и гостей Петербурга появилась возможность поздравить с праздником тех, кто находится за много километров.

Идея установить экран для поздравлений появилась у издания «Петербургский дневник» в паре с компанией «Мегаполис». Масштабный видеосюрприз на Новый года стал продолжением совместного проекта «Петербургского дневника» и «Почты России» — «Новогодней почты». Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Трансляция действия сразу в 20 городах идет в реальном времени, изображение с панорамами городов при этом меняется каждые 30 секунд.

Интерактивный видеоэкран продолжит работу до конца новогодних праздников.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в новогодний ящик для писем на Дворцовой площади Петербурга за три дня работы жители и гости города положили 3 011 открыток.