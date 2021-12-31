На Дворцовой площади по видеоэкрану с Новым годом друг друга поздравляют 20 городов

На Дворцовой площади по видеоэкрану с Новым годом друг друга поздравляют 20 городов
На Дворцовой площади по видеоэкрану с Новым годом друг друга поздравляют 20 городов. Фото: Gazeta.SPb.ru

В Северной столице на главной площади установили интерактивную панель с камерой, которая соединяет между собой двадцать городов России. У жителей и гостей Петербурга появилась возможность поздравить с праздником тех, кто находится за много километров.

Идея установить экран для поздравлений появилась у издания «Петербургский дневник» в паре с компанией «Мегаполис». Масштабный видеосюрприз на Новый года стал продолжением совместного проекта «Петербургского дневника» и «Почты России» — «Новогодней почты». Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Трансляция действия сразу в 20 городах идет в реальном времени, изображение с панорамами городов при этом меняется каждые 30 секунд.

Интерактивный видеоэкран продолжит работу до конца новогодних праздников.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в новогодний ящик для писем на Дворцовой площади Петербурга за три дня работы жители и гости города положили 3 011 открыток.

2022 ленобласть новости СПб Новый год праздничные дни трансляция


 

Новости партнеров
Рудковская раскрыла бедным россиянам секрет привлечения денег — главное есть с тарелок за 14 тысяч
Рудковская раскрыла бедным россиянам секрет привлечения денег — главное есть с тарелок за 14 тысяч
Преподаватель МГУ рассказал о студенческих годах отца девятилетней девочки-вундеркинда
Преподаватель МГУ рассказал о студенческих годах отца девятилетней девочки-вундеркинда
Врач рассказал, у кого самый надежный иммунитет от
Врач рассказал, у кого самый надежный иммунитет от "омикрона"
Петербуржцы не увидят салют в новогоднюю ночь
Петербуржцы не увидят салют в новогоднюю ночь
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Дворцовой площади по видеоэкрану с Новым годом друг друга поздравляют 20 ...
Эксперты предрекли увеличение цен и уменьшение пенсий в России
Саратов «переплюнет» Петербург по площади с 1 января
Глава ФМБА назвала самый эффективный метод борьбы с пандемией COVID
Сбербанк предупредил россиян, что сбережения на карте могут обесцениться со ...
Препарат «Конвасэл» в России может быть зарегистрирован до конца ...
В Петербурге появится сквер имени актера из фильма «Ирония судьбы, или ...
Тело менеджера Ким Кардашьян и Ники Минаж нашли зарезанным в багажнике