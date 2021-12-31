Эксперты рассказали, как не разозлить ЖКХ мусором и старыми елками после новогодних праздников

Новогодние праздники принесут жильцам микрорайонов проблему: мусор и шум, который сопровождает гуляния и веселье.

После Нового года в ЖКХ часто поступают жалобы на накопившиеся отходы, разбросанные по двору конфетти и одиноко торчащие из сугробов, а может и просто лежащие на асфальте, еловые ветки и старые деревья. Об этом сообщают «Известия».

Праздничные дни не отменяют того, что необходимо соблюдать чистоту и уровень шума, который может навредить окружающим. В законе по этому поводу тоже никаких исключений нет, отметил адвокат и управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. Он подчеркнул, что, например, в Москве шуметь в Новый год ночью запрещается ровно также, как и обычно: с 23:00 до 07:00. В случае нарушения правил может быть выписан штраф в размере от 1 тысячи до 2 тысяч рублей. Но есть регионы, которые устанавливают свои правила касательно вопроса шума после боя курантов, отмечает член Ассоциации юристов России Наталья Скрябина.

Как правило, если существует запрет нарушения покоя соседей в новогоднюю ночь, необходимо учесть уровень громкости, с которой осуществляется тост или праздничные песни. Важно то, что уровень звукового давления зависит не от источника шума, а от помещения или территории, на которых он распространяется.

Соответственно, как заметила Скрябина, для разных мест установлены разные нормы допустимого уровня громкости. Так по требованиям СанПиНа, в жилых квартирах уровень не должен превышать 55 децибел днем и 45 ночью, в школах — 55 децибел, на площадках отдыха — 60.

Отдельный вопрос — утилизация елок. Во дворах для деревьев должны быть предусмотрены контейнерные площадки. В самом лучшем варианте жильцы могут утилизировать смешанные отходы и отдельно мусор, который распределен по видам материала.

Следующая проблема, которая иногда тревожит жильцов, — это неуместные украшения подъездов. Например, пестрые плакаты, старые ветки елей, мятые снежинки на скотче дело рук некоторых консьержей. Очень часто такие украшения приносят дискомфорт жителям и напоминают не о новых перспективах, которые обычно сулит будущий год, а о подъездной эстетике прошлого века. Если такая проблема существует, ее можно решить подняв вопрос на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, а также обратившись в управляющую компанию.

Если все же возникли сложности с мусором и неубранными дворами, важно знать, куда обратиться. Эксперты сообщают, что все вопросы по уборке придомовой территории входят в обязанности управляющей организации. Если двор захламлен, работники организации должны расчистить его в течение дня. Обращения принимаются как лично, так и по телефону. Коммунальные службы города, как и некоторые другие организации, не будут отдыхать в новогодние праздники.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что для возврата части средств за ЖКХ в Петербурге, нужно оплачивать услуги с помощью ЕКП.