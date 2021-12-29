Эксперты рассказали, как получить кэшбек за ЖКХ при оплате Единой картой петербуржца

Заместитель директора ГКУ «Центр информационного сопровождения» Евгения Петрачкова объяснила, как получить кэшбек, оплачивая коммунальные услуги с помощью Единой карты петербуржца.

Для возврата части средств за ЖКХ, нужно оплачивать услуги с помощью ЕКП. При этом должны соблюдаться ряд условий, который позволят получить кэшбек, сообщает телеканал «Санкт- Петербург».

Это станет возможным благодаря системе «Мир». Для получения кешбэка держатели Единой карты петербуржца должны зарегистрировать ее в программе лояльности платежной системы «Мир» — в мобильном приложении «Привет, Мир!».

Оплачивать ЖКХ необходимо только на сайтах поставщиков услуг.

Кэшбек за услуги ЖКХ составляет четыре процента, но не более 300 рублей в месяц.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в 2022 году жители Северной столицы смогут пользоваться услугами метрополитена с большей выгодой, если у них на руках будет карта «Мир» или Единая карта петербуржца. С нового года цены в петербургской подземке по «гостевому тарифу» вырастут.