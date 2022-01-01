В Пулково 1 января утром задерживают один рейс

В Пулково 1 января утром задерживают один рейс
В Пулково 1 января задержали 1 рейс. Фото: Baltphoto

В субботу, 1 января, в петербургском аэропорту Пулково задерживается один рейс.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Хургады.

Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 10:25, однако время вылета сдвинули на 12:30.Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Причины задержек неизвестны. Остальные рейсы отправятся по расписанию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самолеты между Москвой и Петербургом перестанут летать после строительства высокоскоростной магистрали. Авиасообщение между двумя столицами перестанет существовать, в случае если высокоскоростную магистраль (ВСМ) построят. По данным РЖД, проект строительства такого ВСМ приблизительно оценен в 1,39 трлн рублей.

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