Самолеты между Москвой и Петербургом перестанут летать после строительства ВСМ

Авиасообщение между двумя столицами перестанет существовать, в случае если высокоскоростную магистраль (ВСМ) построят.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что возведение ВСМ Москва-Петербург упразднит полеты между Москвой и Северной столицей. По его словам, доехать до аэропорта в столице уходит 1,5 часа, а высокоскоростной поезд идет около трех часов.

По это причине авиация на этом плече станет бессмысленной, уверен Путин. Он привел в пример опыт Китая, где ВСМ убыточны, однако при внимательном изучении со стороны экспертов в каких-то местах России ВСМ могут быть востребованными.

По данным РЖД, проект строительства такого ВСМ приблизительно оценен в 1,39 трлн рублей. Время, затраченное на поездку между Москвой и городом на Неве, без остановок займет около 2 часов 15 мин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, у станции метро «Лесная» возведут жилой квартал на 125 кв. метров на территории бывшего производителя мороженого.