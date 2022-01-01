У россиян вырос прожиточный минимум

У россиян вырос прожиточный минимум
Прожиточный минимум теперь составляет 12 654 рубля на человека. Фото: pixabay

Правительство Российской Федерации подняло прожиточный минимум до 12 654 рублей.

Величина прожиточного минимума с 1 января 2022 года достигла 12 654 рублей. Об этом говорит ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

В документе сказано, что с начала 2022 года прожиточный минимум для трудоспособного населения составил 13 793 рубля, для пенсионеров же он будет 10 882 рубля, а для детей 12 274 рубля.

Известно, что рост прожиточного минимума связан с инициативой президента России Владимира Путина. В ноября глава государства заявил, что заложенный рост в размере 2,5% слишком мал. Было предложено проиндексировать прожиточный минимум на 8,6%, дабы опередить темпы инфляции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам проиндексировали на 5,9% страховые пенсии.

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