Россиянам назвали товары, которые сильнее всего подорожают в 2022 году

В целом продуктовая корзина не должна прибавить в стоимости больше, чем в 2021 году. Фото: pixabay

В целом продуктовая корзина не должна прибавить в стоимости больше, чем в 2021 году. Фото: pixabay

Аналитики предсказали рост цен на продукты, автомобили и бытовую технику в наступившем году.

Специалисты из компании «Фридом Финанс» предположили, что рост цен в 2022 году составит менее 10% против 12% в минувшем году.

Прежде всего должны подорожать импортные продовольственные товары. Это связано с планами грузоперевозчиков поднять цены на свои услуги на 15-25%. Также аналитики предрекают небольшой рост цен на бытовую технику и автомобили в рамках инфляции на 5,5-6,5%.

Что касается продуктов, в 2021 году сильнее всего подорожали мясо, яйца, овощи и крупы. А значит, что и в 2022-м эти продукты больше остальных подвержены росту стоимости. Но, если удастся восстановить ситуацию с урожаем, вернув его на допандемийный уровень, то к осени можно ожидать спад цен на крупы и некоторые овощи.

Тем не менее, согласно прогнозу экспертов, в целом продуктовая корзина не должна прибавить в стоимости больше, чем в 2021 году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперты предрекли увеличение цен и уменьшение пенсий в России.