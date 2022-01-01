Британские ученые рассказали о главных признаках цирроза печени

Британские ученые рассказали о главных признаках цирроза печени
Цирроз печени в основном возникает из-за избыточного употребления алкоголя. Фото: unsplash

Исследователи из Великобритании перечислили симптомы цирроза печени, при наличии которых нужно обращаться к врачу.

Первым признаком, на который следует обратить внимание, назвали диарею. У больных циррозом печени также наблюдаются болезненные ощущения в животе, снижение аппетита. Кроме того, пациенты жалуются на общее плохое самочувствие, пишет издание Express.

Цирроз печени в основном возникает из-за избыточного употребления алкоголя. Здоровая печень самостоятельно восполняет потери на клеточном уровне, но алкоголь приводит к тому, что клетки печени быстро атрофируются, а организм не успевает восстановиться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пластик назвали причиной опасных заболеваний.

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