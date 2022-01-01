Японские ученые назвали привычку во сне, вызывающую ожирение

Японские ученые назвали привычку во сне, вызывающую ожирение
Сон со светом вреден. Фото: Pixabay

Сон со светом может негативно сказаться на самочувствии человека.

По мнению японских исследователей, привычка засыпать и спать всю ночь со светом может вызвать тяжелые последствия для здоровья человека. Об этом пишет журнал FASEB.

В результате экспериментов было выяснено, что привычка спать со светом разрушает мелатонин и может стать причиной тяжелых последствий для человеческого организма.

Эксперты считают, что дефицит мелатонина, в простонародье гормона сна, приводит к развитию ожирения и остеопороза. Кроме того, он негативно влияет на защитные свойства организма человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые рассказали, какие маски лучше всего спасают «омикрона. В данном вопросе особенно важна фильтрация маски и то, как она прилегает к лицу.

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