Японские ученые назвали привычку во сне, вызывающую ожирение

Сон со светом может негативно сказаться на самочувствии человека.

По мнению японских исследователей, привычка засыпать и спать всю ночь со светом может вызвать тяжелые последствия для здоровья человека. Об этом пишет журнал FASEB.

В результате экспериментов было выяснено, что привычка спать со светом разрушает мелатонин и может стать причиной тяжелых последствий для человеческого организма.

Эксперты считают, что дефицит мелатонина, в простонародье гормона сна, приводит к развитию ожирения и остеопороза. Кроме того, он негативно влияет на защитные свойства организма человека.

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