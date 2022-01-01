Погода испортится: в Петербурге 2 января будет ветрено и холодно

Петербуржцев завтра ждет переменная облачность.

Прогнозисты говорят, что 2 января, в воскресенье, на улице будет немного хмуро.

Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В течение дня начнет дуть северо-западный, западный умеренный ветер. Ночью же кое-где его порывы станут сильными. В вечернее время суток ветерок станет слабым юго-восточным.

В темное время суток температура воздуха составит -9…-11 градусов. Днем будет чуть-чуть теплее. Термометры покажут -6…-8 градусов.

Стоит заметить, что осадков не обещают. Автомобилистов и пешеходов предупредили о гололедице на дорогах.

Атмосферное давление немного понизится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев предупредили о плохой погоде в воскресенье.