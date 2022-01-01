Под Новый год госпитализировали почти 300 петербуржцев с коронавирусом

Под Новый год госпитализировали почти 300 петербуржцев с коронавирусом
582 пациента находятся в реанимационных палатах. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

В последний день 2021 года в больницы Петербурга госпитализировали 291 заболевшего коронавирусом пациента.

Как сообщает оперативный штаб, в общей сложности в коронавирусных стационарах лежат 5 252 пациента с ковидом и пневмониями. Среди них 582 пациента находятся в реанимационных палатах, а 330 подключены к аппаратам ИВЛ.

Также сообщается, что за минувший день врачи выписали 468 человек. На домашнем лечении сейчас почти 21 тысяча петербуржцев.

Для пациентом с COVID-19 в 17-ти городских стационарах развернуто 8002 коронавирусные койки. Свободный коечный фонд в настоящий момент составляет 53,12%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки COVID заболели еще 1 534 человека.

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