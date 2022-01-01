В мире от COVID-19 умерло более 5 млн 444 человек

В мире от COVID-19 умерло более 5 млн 444 человек
Коронавирусная инфекция – это инфекционное заболевание, вызванное вирусом SARS-CoV-2. Фото: pexels.com

По всему миру продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 288 млн 884 тыс. 50 человек.

По данным SCMP на 1 января, на всей планете от COVID-19 умерло 5 млн 444 тыс. 403 человека.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирусом больны уже 54 млн 743 тыс. 982 человека, на втором месте Индия — 34 млн 861 тыс. 579, затем идет Бразилия 22 млн 291 тыс. 839 человек.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 10 млн 519 тыс. 733 человека, умерло при этом 309 тыс. 707 пациента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ноябре коронавирус стал основной причиной смерти россиян. Было зафиксировано более 71 тыс. скончавшихся, основной причиной является ковид.

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