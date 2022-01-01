Зависимость от видеоигр официально признали диагнозом

Зависимость от видеоигр официально признали диагнозом
Игровая зависимость стала диагнозом. Фото: pixabay

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала зависимость от компьютерных игр болезнью и включила ее в список официальных диагнозов.

Об этом 1 января сообщается на сайте организации. Игроманию включили 11-ю Международную классификацию болезней (МКБ-11), которую ВОЗ разрабатывает на протяжении последних десяти лет. Болезнь классифицируется как аддиктивное расстройство поведения (зависимость).

ВОЗ выделила игроманию как отдельное заболевание еще несколько лет назад, но общепризнанной системы диагностирования и лечения этой зависимости пока нет. В 2019 году был выявлен первый случаи госпитализации несовершеннолетнего из-за зависимости от видеоигр.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Испании впервые в истории лечили подростка от игровой зависимости.

болезнь ВОЗ диагноз зависимость от видеоигр игромания


 

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