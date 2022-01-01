Перед Новым годом в Петербурге привились от коронавируса более 2,3 тысяч человек

В то же время у городских пунктов вакцинации толпятся желающие привиться от ковида. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В то же время у городских пунктов вакцинации толпятся желающие привиться от ковида. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В последний день 2021 года прививку от коронавируса сделали более 2,3 тысяч петербуржцев.

Об этом сегодня, 1 января сообщил петербургский комитет по здравоохранению. На первую прививку вчера пришли 1267 жителей города.

«В последний день 2021 года, 31 декабря, в Петербурге прошли вакцинацию 2387 человек. Из них впервые прививки сделали 1267 человек», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день продолжают работу 177 пунктов вакцинации на базе медицинских учреждений и 45 мобильных прививочных пунктов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге открыли еще пять новых пунктов вакцинации. Два пункта появились на Васильевском острове в стоматологических поликлиниках, еще два пункта открыли в торговых центрах, пятый пункт заработал в Кронштадте.