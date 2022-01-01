Во Франции детей от трех лет обязали носить маски из-за ситуации с коронавирусом

Власти Франции приняли решение ужесточить эпидемиологические меры на фоне увеличения числа случаев заражений коронавирусом, в частности обяжут родителей детей от шести лет находиться в общественных местах в медицинских масках. Об этом сообщается в постановлении правительства.

Кроме того, власти предписали носить маски детям старше шести лет с 3 января.

С начала пандемии во Франции выявлено 10 077 783 случая заражения коронавирусом, число смертельных исходов достигло 124 729.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.