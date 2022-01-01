Ученые: «омикрон» распространяется в легких медленнее других штаммов коронавируса

Ученые: «омикрон» распространяется в легких медленнее других штаммов коронавируса
По предварительным данным ВОЗ, «омикрон» может обойти по этому показателю штамм «дельта». Фото: Pixabay

Ученые предположили, что легкое течение коронавирусной инфекции, вызываемой «омикроном», связано с низкой скоростью распространения штамма в легких — в сравнении с предыдущими вариантами.

Как сообщает New York Times, исследователи из Японии и США заразили разными штаммами SARS-CoV-2 хомяков и крыс. У грызунов, зараженных «омикроном», наблюдалось меньше повреждений дыхательных путей.

Кроме того, сотрудники Университета Гонконга провели эксперимент с тканями человеческого организма. Оказалось, что в 12 образцах, взятых в дыхательных путях, омикрон распространялся медленнее дельты.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

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