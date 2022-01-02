В Пулково 2 января задержан один рейс

В Пулково 2 января задержан один рейс
В Пулково задержан один рейс. Фото: пресс-служба "ВВСС"

В петербургском аэропорту задержали один рейс. Пассажиры вылетят с опозданием в Пермь. Остальные самолеты вылетят из города на Неве по расписанию.

Об этом стало известно в воскресенье, 2 января. Как сообщили на официальном сайте аэровокзала, задерживается рейс в Пермь. Самолет с пассажирами должен был вылететь в 02:30.

По предварительной информации полет состоится в 04:30 вместо указанного до этого времени. Причина данного изменения уточняется.

Других изменений к данному часу не предвидится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новый товарный знак Пулково вызвал у экспертов ассоциации с расчлененкой. На знаке присутствует иллюстрация голубого чемодана, который с двух сторон обхватывают руки.

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