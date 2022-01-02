В мире коронавирусом заразились более 289,2 млн человек

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у 1 млн 187 тыс. человек. Соответствующие данные приводит университет Джона Хопкинса.

По данным на утро воскресенья, 2 января, общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 289 241 123.

На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США: 55 864 519 человека заразились, скончались от COVID-19 816 463 человека. Следом идут Великобритания, Франция, Испания и Германия.

Россия оказалась на седьмой строчке по числу заболевших COVID-19 с 754 496 зараженными людьми.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что волна заболеваемости новым штаммом коронавируса «омикрон» спадет к 20 февраля. Вероятно, это мутация COVID-19 будет последней.