В Буграх женщину оглушили табуреткой во время квартирной драки

В Буграх женщину оглушили табуреткой во время квартирной драки
Женщину ударили табуреткой по голове. Фото: pixabay.com

У граждан 2022 год начался с потасовки.

Об этом сообщает 47channel.

Жительницу поселка Бугры, расположенного во Всеволожском районе Ленинградской области, ударили табуреткой по голове во время квартирной драки.

Так, 1 января, в 15:53, в полицию обратилась женщина. Она рассказала, что в поселке Бугры стала очевидцем жестокой драки.

Жительница дома по улице Парковой была уверена, что в соседней квартире — кровавая драка. По ее словам, девушку ударили в лицо ногой и табуреткой по голове. О состоянии избитой не уточняется. На место выехала полиция и скорая.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сертолово мужчина наткнулся окровавленного 21-летнего гражданина Узбекистана и вызвал специальные службы. Молодого человека доставили в больницу, его состояние оценили как тяжелое. Парню диагностировали ножевое ранение грудной клетки.

бугры ленобласть происшествие таберетка


 

Новости партнеров
Ведущий программы
Ведущий программы "Умницы и умники" высказался о девятилетней студентке МГУ
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько времени можно хранить
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько времени можно хранить "Оливье"
Убийство за просьбу надеть маску: в Петербурге жителя приговорили к 6 годам
Убийство за просьбу надеть маску: в Петербурге жителя приговорили к 6 годам
В Петербурге бандиту отказались снизить и без того мягкий срок
В Петербурге бандиту отказались снизить и без того мягкий срок
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Буграх женщину оглушили табуреткой во время квартирной драки
В Петербурге будет морозно и солнечно 2 января
В Ленобласти топка печи закончилась для дачника смертью
Утром 2 января уборочная техника проехала мимо Приморского, Выборгского и ...
В мире коронавирусом заразились более 289,2 млн человек
Сотни мигрантов вывезли в новогоднюю ночь из центра Петербурга
В МЧС России предупредили о приближении к Земле 30-тонно астероида
Власти ОАЭ запретят непривитым гражданам выезжать заграницу