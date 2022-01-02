В Буграх женщину оглушили табуреткой во время квартирной драки

У граждан 2022 год начался с потасовки.

Об этом сообщает 47channel.

Жительницу поселка Бугры, расположенного во Всеволожском районе Ленинградской области, ударили табуреткой по голове во время квартирной драки.

Так, 1 января, в 15:53, в полицию обратилась женщина. Она рассказала, что в поселке Бугры стала очевидцем жестокой драки.

Жительница дома по улице Парковой была уверена, что в соседней квартире — кровавая драка. По ее словам, девушку ударили в лицо ногой и табуреткой по голове. О состоянии избитой не уточняется. На место выехала полиция и скорая.

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