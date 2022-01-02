Греческие водолазы обнаружили затонувшую 80 лет назад подводную лодку

Находка была сделана в Эгейском море.

Об обнаруженной водолазами подводной лодке Jantina сообщает агентство Reuters.

Оказывается, что на дне Эгейского моря вот уже более 80 лет находилась итальянская подводная лодка, вернее ее обломки. Она пошла ко дну во времена Второй мировой войны.

Отмечается, что субмарину Jantina спустили на воду в 1932 году. Почти через 10 лет, в 1941 году, ее подтопила торпеда. На борту находились 48 моряков.

Находку сделали в декабре месяце. Судно было на глубине 103 метра. Осмотреть его удалось с помощью подводного аппарата с дистанционным управлением ROV Super Achilles, который провел подробное исследование и осмотр обломков.

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