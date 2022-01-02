Греческие водолазы обнаружили затонувшую 80 лет назад подводную лодку

Греческие водолазы обнаружили затонувшую 80 лет назад подводную лодку
В Эгейском море нашли подводную лодку. Фото: Pixabay

Находка была сделана в Эгейском море.

Об обнаруженной водолазами подводной лодке Jantina сообщает агентство Reuters.

Оказывается, что на дне Эгейского моря вот уже более 80 лет находилась итальянская подводная лодка, вернее ее обломки. Она пошла ко дну во времена Второй мировой войны.

Отмечается, что субмарину Jantina спустили на воду в 1932 году. Почти через 10 лет, в 1941 году, ее подтопила торпеда. На борту находились 48 моряков.

Находку сделали в декабре месяце. Судно было на глубине 103 метра. Осмотреть его удалось с помощью подводного аппарата с дистанционным управлением ROV Super Achilles, который провел подробное исследование и осмотр обломков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Выборге обнаружили расписную курительную трубку эпохи Возрождения. Трубку нашли, когда обследовали старинный дом в Ленинградской области.

вторая мировая затонувшее судно эгейское море


 

Новости партнеров
Ведущий программы
Ведущий программы "Умницы и умники" высказался о девятилетней студентке МГУ
"Украинское будущее": Кличко поздравил соотечественников с 2220 годом
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько времени можно хранить
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько времени можно хранить "Оливье"
Стало известно, как умер 11-летний мальчик в Дубне под Москвой
Стало известно, как умер 11-летний мальчик в Дубне под Москвой
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Греческие водолазы обнаружили затонувшую 80 лет назад подводную лодку
Горы мусора и переполненные контейнеры возмутили петербуржцев 1 января
Пять трупов: под Рязанью из-за гололёда произошло ДТП с автобусом
В Буграх женщину оглушили табуреткой во время квартирной драки
В Петербурге будет морозно и солнечно 2 января
В Ленобласти топка печи закончилась для дачника смертью
Утром 2 января уборочная техника проехала мимо Приморского, Выборгского и ...
В мире коронавирусом заразились более 289,2 млн человек