Россиянам аннулируют бумажные паспорта, выдавая электронные

Россиянам аннулируют бумажные паспорта, выдавая электронные
Россиянам аннулируют бумажные паспорта при выдаче электронных. Фото: Baltphoto

В Министерстве внутренних дел заявили, что бумажный паспорт россиян признают не действительным при выдаче электронного документа.

Об этом в сегодня, 2 января, пишет ТАСС со ссылкой пресс-центр ведомства.

Заявляется, что гражданин не может иметь на руках оба варианта паспорта.

Источник отметил, что выдача электронного и заграничного паспортов никак не связана. В связи с этим документы так и будут иметь разную юридическую силу.

В декабре Gazeta.SPb.ru сообщала, что для тестирования электронных паспортов Правительство Российской Федерации выбрало Москву, Московскую область и Татарстан. Цифровые паспорта являются чем-то вроде банковской карты, имеющей бесконтактный чип. По желанию обладателя в память носителя можно будет внести дополнительную информацию. Такую как: СНИЛС, ИНН или номер водительских прав.

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