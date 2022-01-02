Россиянам аннулируют бумажные паспорта, выдавая электронные

В Министерстве внутренних дел заявили, что бумажный паспорт россиян признают не действительным при выдаче электронного документа.

Об этом в сегодня, 2 января, пишет ТАСС со ссылкой пресс-центр ведомства.

Заявляется, что гражданин не может иметь на руках оба варианта паспорта.

Источник отметил, что выдача электронного и заграничного паспортов никак не связана. В связи с этим документы так и будут иметь разную юридическую силу.

В декабре Gazeta.SPb.ru сообщала, что для тестирования электронных паспортов Правительство Российской Федерации выбрало Москву, Московскую область и Татарстан. Цифровые паспорта являются чем-то вроде банковской карты, имеющей бесконтактный чип. По желанию обладателя в память носителя можно будет внести дополнительную информацию. Такую как: СНИЛС, ИНН или номер водительских прав.