В Минздраве рассказали, как не провести новогодние каникулы зря

Новогодние каникулы являются отличным поводом заняться заботой о личном здоровье, их можно провести с пользой. Об этом рассказала главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.

По ее словам, основой «успешных» зимних каникул является планирование мероприятий, которые бы полностью заполняли день, не давая прокрастинировать с точки зрения самосовершенствования во время всеобщего расслабления.

Как сообщил ТАСС. Дравпкина отметила, что начать следует с самого малого – не объедаться. В первые дни года важно возвращаться к обычному режиму сна и бодрствования. Также не стоит забывать о прогулках на свежем воздухе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что разумная организация домашней обстановки поможет придерживаться сбалансированного рациона и не переедать. Так, продукты с сомнительным составом и повышенной калорийностью следует убрать в менее доступные места.