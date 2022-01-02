За прошлый год жилье на вторичном рынке Петербурга подорожало на 30%

Наибольший спрос на вторичную недвижимость был зафиксирован в Петроградском, Московском и Красносельском районах.

За минувший год цены на вторичном рынке недвижимости стали выше на треть, этот показатель превышает цифры 2020 года. Об этом сообщает агентство «Петербургская недвижимость».

Так, новая «вторичка» стала дороже на 26,4%, в конце прошлого года квадратный метр в этом сегменте стоил около 199,6 тысяч рублей. В домах старше 10 лет квадратный метр стоил 166,3 тысяч рублей это на 34% чем в 2020-м. Таким образом, «вторичка», построенная в последние 10 лет лидировала по росту цен, которые стали выше на 25-28%.

«За счёт и без того очень высокой изначальной цены показатель в процентном выражении оказался ниже, чем у «хрущёвок» и «брежневок», — поделился наблюдениями руководитель агентства Сергей Дроздов.

По его словам, в прошлом году квартиры в домах, возведенных в хрущевские и брежневские времена, увеличились в цене на 30%. Интерес покупателей к «вторичке» объясняется ожиданием роста ставок по ипотеке и нестабильной ситуацией в сфере экономики.

В 2021 году сделки по ипотеке выросли за год с 44,7% до 54,7%. Увеличилась доля сделок на квартиры стоимостью более 15 млн рублей. Больше всего квартир на вторичном рынке купили в Московском, Красносельском и Петроградском районах.

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