В Мурино детишек посетил сосед — Дед Мороз

В Мурино детишек посетил сосед &#8212; Дед Мороз
В Мурино детишек посетил сосед - Дед Мороз. Фото: pixabay

Один из жителей Мурино решил порадовать детишек и подарить праздничное настроение своим соседям. Он организовал елку в одном из дворов.

В пятницу, 31 декабря 2021 года, в одном из дворов в Мурино была организована елка силами одного из жителей. Мужчина решил порадовать соседских детей и самостоятельно провел праздник. Об этом сообщают «Невские новости».

Мужчина и не предполагал, каким успехом обернется его идея. Он считал, что на встречу с муринским Дедом Морозом придет не более 15 человек, но на праздник начали приходить даже жильцы из соседних домов. Житель отметил, что и раньше занимался организацией праздников, в том числе и новогодних. При этом о мероприятии, которое готовил муринский Дед Мороз, нигдже не говорилось кроме в местных чатах в социальных сетях и VK-сообществ.

«Хотелось освежить память и сделать соседями приятно, чтобы у всех поднялось настроение перед Новым годом», — отмечает муринский Дед-мороз

Организатор встретил детишек и взрослых гостей в костюме Деда Мороза. Он взял с собой разные фрукты и сладости для угощения гостей праздника.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Дед Мороз из сказочной вотчины в Великом Устюге поздравил всех детишек и взрослых с наступающим Новым годом.

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