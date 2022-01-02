В Пулково в воскресенье задержали восемь рейсов

В Пулково в воскресенье задержали восемь рейсов
В Пулково задержаны восемь рейсов. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Сегодня, 2 января, в петербургском аэропорту Пулково с вылетом задерживаются восемь самолетов.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на самолеты до Сыктывкара, Ижевска, Самары, Хельсинки, Воронежа, Мурманска, Кемерово и Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте Пулково.

Первым задерживается рейс до Сыктывкара. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 14:55, однако время вылета сдвинули до 21:30. Далее с опозданием вылетит рейс до Ижевска. Вылет перенесли с 15:00 на 21:00.

Также задерживают рейс до Самары. Самолет должен был улететь в 18:15, но по факту ждать придется до 21:30. Вылет рейса до Хельсинки перенесли с 19:10 на 20:15.

Рейс до Воронежа задержали с 19:30 до 22:00. Самолет в Мурманск улетит не в 20:40, а в 22:15. С опозданием на час вылетит рейс до Кемерово, который планировали на 22:40, но перенесли на 18:05. Также с 23:55 до 0:20 задержан рейс до Нижнего Новгорода.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задержка более 30 рейсов в Пулково привела к проверке прокуратуры.

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