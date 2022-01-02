Самой пожилой женщине в мире исполнилось 119 лет

Проживающая в Японии самая пожилая женщина в мире Канэ Танака отметила свое 119-летие.

Как сообщило агентство Kyodo, японка отпраздновала свой 119-й день рождения в воскресенье, 2 января. Танака отметила праздник в доме престарелых в префектуре Фукуока, где постоянно проживает. Из-за ковид-ограничений она не смогла увидеться со своими родными.

Канэ Танака родилась в 1903 году. В годы Второй мировой войны она потеряла своего супруга и старшего сына. Японка всю жизнь работала в магазине, где продавала лепешки. В 1970-е она вышла на пенсию, после чего несколько раз путешествовала по Америке, а с 2005 года она живет в пансионате для пожилых. Танака рано встает по утрам, любит проводить время за настольными играми и есть десерты.

В 103 года женщине удалили раковую опухоль. Больше никаких серьезных болезней ей не диагностировали.

Танака числится в Книге рекордов Гиннесса как самая пожилая женщина в мире. Рекорд по абсолютной продолжительности жизни установлен француженкой Жанне-Луизе Кальман, которая дожила до 122 лет и 164 дней, умерев в 1997 году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Канэ Танака установила новый рекорд продолжительности жизни в Японии.