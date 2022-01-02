Психолог рассказала, когда детям стоит узнать правду про Деда Мороза

Есть дети, для которых важно знать о существовании Деда Мороза. Фото: pixabay

Есть дети, для которых важно знать о существовании Деда Мороза. Фото: pixabay

Психолог Екатерина Зиновьева рассказала, в каком возрасте детям стоит раскрыть правду про Деда Мороза.

По словам специалиста, родителям стоит смотреть на эмоциональное состояние ребенка, поскольку не каждый готов отпустить веру в новогодние чудеса. Есть дети, для которых важно знать о существовании Деда Мороза. В таких случаях лучше подождать до момента, когда ребенок будет готов. Об этом пишет «Мослента».

Зиновьева отметила, что потребность в Дедушке Морозе на самом деле может быть шире — в ощущении безопасности, в вере в защиту каких-то сил извне. В таком случае психолог посоветовала взращивать чувство защищенности внутри семьи.

Наиболее уязвимыми для потери зимнего волшебника она назвала детей дошкольного возраста.

«Например, человеку в четыре года мир кажется очень большим. И когда есть волшебники, которые вроде как помогают, ребенку воспринимать этот огромный мир становится легче», — объяснила специалист.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Дед Мороз назвал три лучших вопроса, заданных малышами.