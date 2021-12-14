Дед Мороз назвал три лучших вопроса, заданных малышами

Дед Мороз назвал три лучших вопроса, заданных малышами
Дед Мороз ответил на самые волнующие детей вопросы. Фото: Gazeta.SPb

Первое место занял вопрос «Какими подарками Дед Мороз и его помощники обмениваются друг с другом?».

Во вторник, 14 декабря, в Доме журналиста прошла пресс-конференция «Путешествие Деда Мороза в Санкт-Петербург».

Третье место присудили вопросу о том, как отличить настоящего Деда Мороза от подставного. За эту задачку участник онлайн-конференции получил спиннер — вертушка, крутилка для рук.

На втором месте оказался такой вопрос:

«Что такого должен сделать ребенок, чтобы не получить подарок на Новый год?».

Автору этой мысли Дедушка Мороз подарит настольную игру «дженга». По его словам, все детки шалят, однако каждый малыш, несмотря на свои проказы, заслуживает подарка.

Более всего зимний волшебник оценил вопрос: «Что мне (Деду Морозу) и что я дарю своим помощникам на вотчине». За это малышу подарили пиньяту — полую игрушку довольно крупных размеров, изготовленную из папье-маше или лёгкой обёрточной бумаги с орнаментом и украшениями.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге нехватка кассиров и фотографов перед Новым годом.

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