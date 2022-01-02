Онищенко считает, что пандемия COVID-19 закончится к маю

Заслуженный врач РФ, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко выразил мнение, что пандемия COVID-19 при соблюдении некоторых условий может завершиться к маю этого года.

Как указал Онищенко, до мая времени еще много. Он считает, что если граждане будут соблюдать все антиковидные ограничения и активно вакцинироваться, то пандемия к этому времени может приостановиться или стать контролируемой.

«Если мы сейчас с вами будем делать то, что нужно, то к тому времени она уже должна будет приостановиться, во всяком случае, попасть под управление», — цитирует врача ТАСС.

Он добавил, что в настоящее время нет оснований для паники и введения нерабочих дней, поскольку уже идет вакцинация.

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