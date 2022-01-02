В Карелии обнаружили первый случай заражения «омикроном»

В Карелии обнаружили первый случай заражения &#171;омикроном&#187;
Заразившаяся "омикроном" женщина была вакцинирована препаратом "Спутник V". Фото: pexels

Минздрав Карелии сообщил о первом выявленном случае заражения омикрон-штаммом коронавируса в республике.

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков написал на своей странице «ВКонтакте», что штамм «омикрон» выявили у местной жительницы, которая вернулась домой из Франции. Положительный результат теста на новый штамм передан в Карелию сегодня из Петербурга. Женщина переносит ковид в легкой форме, жалоб у нее нет.

Охлопков отметил, что заразившаяся «омикроном» женщина была вакцинирована препаратом «Спутник V». Он подчеркнул, что вакцина показала свою эффективность против нового варианта COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врачи оценили шансы заразиться омикрон-штаммом после «дельты».

заражение коронавирусом карелия омикрон-штамм штамм "омикрон"


 

Новости партнеров
В Петербурге утвердили цену на проезд в метро на 2022 год
В Петербурге утвердили цену на проезд в метро на 2022 год
Ученые сообщили симптомы рака, которые можно выявить без особых усилий
Ученые сообщили симптомы рака, которые можно выявить без особых усилий
Убийство за просьбу надеть маску: в Петербурге жителя приговорили к 6 годам
Убийство за просьбу надеть маску: в Петербурге жителя приговорили к 6 годам
"Газпром" едва успел вывести из Нидерландов актив на миллиард евро
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В 2022 году расходы ПФР на пенсионные выплаты составят 8,1 трлн рублей
В Карелии обнаружили первый случай заражения «омикроном»
Боли в плече могут быть признаком высокого холестерина
Россияне могут получить по 10 000 рублей от Сбербанка на новогодних праздниках
«Праздничные ловушки»: как избежать уловок мошенников и не ...
Десять богатейших людей мира за год заработали более 400 млрд долларов
Биологи подтвердили меньшую опасность омикрон-штамма COVID-19
В 2022 году россияне столкнутся с новыми налогами, штрафами и изменениями в МРОТ