В Карелии обнаружили первый случай заражения «омикроном»

Минздрав Карелии сообщил о первом выявленном случае заражения омикрон-штаммом коронавируса в республике.

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков написал на своей странице «ВКонтакте», что штамм «омикрон» выявили у местной жительницы, которая вернулась домой из Франции. Положительный результат теста на новый штамм передан в Карелию сегодня из Петербурга. Женщина переносит ковид в легкой форме, жалоб у нее нет.

Охлопков отметил, что заразившаяся «омикроном» женщина была вакцинирована препаратом «Спутник V». Он подчеркнул, что вакцина показала свою эффективность против нового варианта COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врачи оценили шансы заразиться омикрон-штаммом после «дельты».