Стало известно, кому не повысят пенсии с 1 января

Работающие пенсионеры останутся без прибавки к пенсии в 2022 году. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Работающие пенсионеры останутся без прибавки к пенсии в 2022 году. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Эксперты рассказали, кому из пенсионеров не стоит рассчитывать на повышение своих выплат с января 2022 года.

Как сообщает PensNews, с 1 января государство повысило страховые пенсии по старости на 5,9%. Но повышение выплат затронет только тех россиян, которые официально не трудоустроены. Индексация пенсий затронет почти 31 миллиона пожилых граждан.

Однако в список на индексацию вновь не включили такую многочисленную категорию граждан, как работающих пенсионеров. Их выплаты не повышают с 2016 года, и до сих пор вопрос об этом не стоит.

В настоящее время работающие пожилые россияне могут получить прибавку только в том случае, если уволятся и информация об этом поступит в ПФР.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионерам в РФ объяснили, почему власти не дадут по 1000 рублей вместо индексации в процентах.