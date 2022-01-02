Пенсионерам в РФ объяснили, почему власти не дадут по 1000 рублей вместо индексации в процентах

Российским пенсионерам объяснили, почему государство не выдает прибавку к выплатам в фиксированном размере, а индексирует пенсию в процентах.

Большинство пенсионеров в РФ, которым выплаты начислили еще в декабре, не скрывают своего возмущения поступившей сумме. Для ряда пожилых граждан индексация составила всего 400-500 рублей, пишет PRIMPRESS.

Профессор Московского государственного юридического университета имени Кутафина Эльвира Тучкова пояснила, в фиксированной сумме прибавки заинтересованы только те пенсионеры, которые получают маленькую пенсию. Однако отказ от индексации в процентах будет нарушать основной принцип страховой системы. Он заключается в том, что чем дольше гражданин работает и чем выше его зарплата, тем больше должны быть его пенсионные выплаты.

По словам Тучковой, в свое время в России уже практиковали нечто подобное. Это привело к тому, что пенсии всех россиян стали практически равны, вне зависимости от их стажа и уровня зарплат.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Сафонов считает низкие зарплаты причиной низких пенсий в России.