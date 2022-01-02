Сафонов считает низкие зарплаты причиной низких пенсий в России

Бывший замминистр здравоохранения и социального развития России, профессор Финансового университета Александр Сафонов считает, что причиной низких пенсий в России являются низкая заработная плата граждан.

На повышение пенсий нет денег из-за низких зарплат, с которых в ПФР не может поступать достаточное количество отчислений для выплат пожилым россиянам. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на Александра Сафонова.

Сафонов заявил, что в России примерно 43 миллиона пенсионеров получают страховую пенсию. А для того, чтобы обеспечить им 40% от утраченного заработка необходимо, как минимум два работника вносящие не меньше 20% от зарплаты.

Также свое мнению по поводу проблемы пенсионных выплат озвучил доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы, кандидат экономических наук Константин Добромыслов. Он считает, что помимо повышения зарплат нужно увеличивать и объем отчислений с работодателей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Сбербанк начал перечислять досрочные денежные выплаты, а также озвучил условие при котором ежемесячно получать около 50 тысяч.