Глава Минприроды заявил о неисчерпаемости полезных ископаемых в России

По мнению главы Минприроды Александра Козлова в России не все полезные ископаемые одинаково рентабельны, но об их пропаже не может быть и речь, — они некогда не закончатся.

Козлов отмечает, что вопрос с полезными ископаемыми в России состоит в их экономике и рентабельности запасов. Об этом сообщают «Известия».

«У нас есть геологические запасы, есть извлекаемые запасы и рентабельные запасы. Это та категория запасов, которые сейчас экономически выгодно добывать», — отметил специалист.

На сегодняшний день Козлов уточнил, что экономически выгодных запасов в России более 300. По его мнению страна занимает одну из лидирующих позиций по добыче нефти и газа и по ряду группы твердых полезных ископаемых, в частности золота, серебра и меди.

«Газпром» добыл рекордный за 13 лет объем газа в 2021 года. Тогда он достиг 514,8 млрд кубометров. Ситуация со сверхприбылью из-за роста цен на сырье сложилась у предприятий по добыче угля, удобрений, а также черной и цветной металлургии. В результате был принят закон о повышенном налоге на добычу полезных ископаемых.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в сентябре 2021 года Минприроды России составило список самых «грязных» предприятий России. В него вошли 487 заводов.