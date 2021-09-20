Минприроды утвердило перечень самых загрязняющих предприятий России

Минприроды утвердило перечень самых загрязняющих предприятий России
По итогам 2021 года нужно достичь снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на четыре процента в рамках нацпроекта. Фото: пресс-служба судостроительного завода "Северная верфь"

Минприроды России составило список самых «грязных» предприятий России. В него вошли 487 заводов. Об этом заявил глава ведомства Александр Козлов.

Так, часть этих объектов уже начали совершенствовать и менять свое производство, заключив соглашения на сумму более 495 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По итогам 2021 года нужно достичь снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на четыре процента в рамках нацпроекта, отмечает Козлов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что некоторые всемирно известные компании дают недостоверные данные об утилизации продуктов и упаковки и так обманывают российские власти. Об этом заявил глава Минприроды Александр Козлов. Министр напомнил о поручении президента России Владимира Путина понизить в течение 10 лет захоронение отходов наполовину и увеличить их сортировку.

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