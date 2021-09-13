В Минприроды обвинили компании «с мировым именем» в обмане властей

В Минприроды обвинили компании &#171;с мировым именем&#187; в обмане властей
Глава Минприроды Александр Козлов напомнил о поручении президента России Владимира Путина понизить в течение 10 лет захоронение отходов наполовину Фото: pixabay.com
Некоторые всемирно известные компании дают недостоверные данные об утилизации продуктов и упаковки и так обманывают российские власти. Об этом заявил глава Минприроды Александр Козлов.
Министр напомнил о поручении президента России Владимира Путина понизить в течение 10 лет захоронение отходов наполовину и увеличить их сортировку. Об этом сообщает РБК.
Он обратил внимание на важность отслеживать всю историю производимых продуктов до того времени, как они пройдут сортировку и утилизацию.
Так министр заявил, что необходим контроль этой линии, потому что видно, как организации с мировым именем обманывают российское правительство.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что накануне экологи ликвидировали аварийную ситуацию в Петроградском районе. На улице Профессора Попова находились бесхозные люминесцентные лампы, сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Экострой».
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В Минприроды обвинили компании «с мировым именем» в обмане властей
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