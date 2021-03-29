Из Петроградского района вывезли ртутьсодержащие отходы

Из Петроградского района вывезли ртутьсодержащие отходы
Всего было собрано и вывезено на утилизацию 25 целых люминесцентных ламп и 7 кг ртутьсодержащих отходов. Фото: СПб ГУП «Экострой»

В понедельник, 29 марта, экологи ликвидировали аварийную ситуацию в Петроградском районе. На улице Профессора Попова находились бесхозные люминесцентные лампы, сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Экострой».

На контейнерной площадке нашли целые и битые лампы, общая площадь загрязнения составила 2 кв. метра.

Всего было собрано и вывезено на утилизацию 25 целых люминесцентных ламп и 7 кг ртутьсодержащих отходов. Отмечается, что замеры концентрации паров ртути в воздухе не показали превышений предельно допустимых норм.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за эту неделю специалисты 29 раз выезжали на аварийные ситуации и плановые обследования. Большая часть выездов — на ртутные загрязнений и сбор ртутьсодержащих приборов. Два выезда было совершено на загрязнения на нефтепродуктами, и еще два — на прочие загрязнения.

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