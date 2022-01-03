В начале 2022 года ставки по вкладам в России могут достичь 9% годовых

В начале 2022 года ставки по вкладам в России могут достичь 9% годовых
В начале 2022 года ставки по вкладам в России могут достичь 9% годовых. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В российских банках ставки по вкладам продолжат расти вслед за ключевой ставкой ЦБ, и в начале 2022 году могут достигнуть от 8% до 9%.

Некоторые из банков могут даже предлагать ставки до 10%, об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на аналитиков. По итогам декабрьского заседания Банк России седьмой раз подряд осуществил повышение ключевой ставки. Теперь она составляет 8,5% годовых.

На настоящий день самая большая ставка по депозитам в рублях от десятки крупнейших банков составляет примерно 7,4%, отмечают специалисты. В ближайшие месяцы возможен рост в пределах 8,5%.

Руководитель отдела анализа банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Илья Ильин заявил, что увеличению ставок будет способствовать уверенность банков, что период повышенных ставок может затянуться и продлится большую часть 2022 года. Однако при этом некоторые специалисты отметили, что снижения инфляции до 4% ожидается к 2023 году. В этом случае ключевая ставка Банка России во втором полугодии 2022 года снизится.

В свою очередь главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев полагает, что благодаря росту ставок по вкладам существенно возрастет привлекательность депозитов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что рассказали о 10 тысячах рублей, которые может получить каждый гражданин РФ после оформления новой карты в Сбербанк.

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