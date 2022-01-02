Россияне могут получить по 10 000 рублей от Сбербанка на новогодних праздниках

Россияне могут получить по 10 000 рублей от Сбербанка на новогодних праздниках
Каждому, кто оформит карту, будет доступно минимум 10 тысяч рублей. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Сбербанке рассказали о 10 тысячах рублей, которые может получить каждый гражданин РФ после оформления новой карты.

Речь идет о кредитной «Сберкарте», которая признана наиболее выгодной в своем сегменте. Как сообщает PRIMPRESS, в конце года банк решил продлить акцию по льготному снятию наличных с этой карты.

У клиентов будет возможность снимать средства с карты без комиссии в течение всех новогодних праздников и до конца февраля. Услуга будет доступна в первые 15 дней с момента оформления карты, затем комиссия составит 3%.

Каждому, кто оформит карту, будет доступно минимум 10 тысяч рублей. А максимум равен 1 миллиону рублей. Вернуть потраченную сумму без процентов можно в течение трех месяцев.

Более выгодные условия ждут тех, кто сделает «Сберкарту» зарплатной. В таком случае поступающие на счет деньги можно будет инвестировать и получать от них дополнительный доход.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что СберНПФ начал досрочно перечислять выплаты за праздничные дни.

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