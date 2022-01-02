Россияне могут получить по 10 000 рублей от Сбербанка на новогодних праздниках

Каждому, кто оформит карту, будет доступно минимум 10 тысяч рублей. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Каждому, кто оформит карту, будет доступно минимум 10 тысяч рублей. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Сбербанке рассказали о 10 тысячах рублей, которые может получить каждый гражданин РФ после оформления новой карты.

Речь идет о кредитной «Сберкарте», которая признана наиболее выгодной в своем сегменте. Как сообщает PRIMPRESS, в конце года банк решил продлить акцию по льготному снятию наличных с этой карты.

У клиентов будет возможность снимать средства с карты без комиссии в течение всех новогодних праздников и до конца февраля. Услуга будет доступна в первые 15 дней с момента оформления карты, затем комиссия составит 3%.

Каждому, кто оформит карту, будет доступно минимум 10 тысяч рублей. А максимум равен 1 миллиону рублей. Вернуть потраченную сумму без процентов можно в течение трех месяцев.

Более выгодные условия ждут тех, кто сделает «Сберкарту» зарплатной. В таком случае поступающие на счет деньги можно будет инвестировать и получать от них дополнительный доход.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что СберНПФ начал досрочно перечислять выплаты за праздничные дни.