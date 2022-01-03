Как пандемия повлияла на сферу кинотеатров, и что будут делать продюсеры фильмов?

Кинотеатры, как и многие другие сферы, потерпели заметные изменения в ходе пандемии. Кое-что уже не будет как раньше, а продюсерам приходится выбирать по какой формат выпускать и делать фильмы.

На сегодняшний день кинотеатры постепенно становятся площадкой для крупных релизов, например, таких как «Дюна», «Человек-паук» и других. Подобные заранее фильмы предназначены для большого экрана. Но при этом прокат для каждого снятого фильма играют большую роль, а в кинотеатре не все просматривается с большим спросом, особенно во время пандемии. ТАСС пообщались с экспертами и выяснили, что ожидает кинотеатры в будущем, и как будет действовать продюсер в новых условиях.

По мнению президента российского фестиваля «Кинотавр», продюсера Александра Роднянского, количество кинотеатров в России заметно уменьшится, потому что не все площадки смогут выдержать последствия пандемии в денежном плане и перехода части аудитории на стриминговые сервисы, которые сейчас с большой скоростью набирают популярность.

Однако ходить в кино люди все равно продолжат, потому что некоторые фильмы специально предназначены для больших экранов, поэтому ничто не сможет также хорошо передать картинку, звук, формат IMAX. Подобный эффект распространяется и на перезапуск старых отреставрированных классических картин.

Роднянский рассказал, что на сегодняшний день главной площадкой для смелого, необычного, глубокого кино становятся онлайн-платформы. Они, как правило, свободны от цензуры и сфокусированы на привлечении новых сегментов аудитории. Однако даже в этом случае некоторые кинотеатры будут показывать отдельно взятые картины такого рода. Речь идет о тех фильмах, в которых поднимаются актуальные, сложные болезненные темы для зрителя 21 века.

«Как правило, это фильмы, отмеченные наградами крупнейших мировых фестивалей и сумевшие привлечь внимание аудитории, вызвать дискуссии в обществе», — заметил Роднянский.

Гендиректор Киностудии имени Горького Юлиана Слащева отметила, что цифровые платформы дают возможность производителям монетизировать свои продукты, в том числе с помощью цифровых премьер и совместного производства эксклюзивного контента.

В связи с изменением концепции мира кино и проката продюсеры будут принимать решение в соответствии с тем, ждет ли фильм кинотеатральная премьера или цифровой релиз. Для этого стоит посмотреть на сам проект и оттолкнуться от аудитории, на которую рассчитана кинокартина.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что лидер среди всех лент Голливуда за 2021 год фильм «Человек-паук: Нет пути домой» стал самым кассовым.