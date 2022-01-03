В Южной Корее зафиксировали два смертельных случая от «омикрона»

В Южной Корее зафиксировали два смертельных случая от &#171;омикрона&#187;
В Южной Корее зафиксировали два смертельных случая от "омикрона". Фото: pexels.com

Пациенты, зараженные омикрон-штаммом, скончались в Южной Корее впервые.

В стране было зафиксировано два летальных случая, связанных с новым омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News Agency.

В органах здравоохранения города Кванджу отметили два летальных случая, связанных с «омикроном» . В понедельник, 27 декабря 2021 года, и в среду, 29 декабря, жители дома престарелых в возрасте 90 лет скончались, заболев коронавирусом. Уже после их смерти был проведен тест, который показал наличие омикрон-штамма.

Отмечается, что это первые летальные случаи в Южной Корее, которые связаны с новым омикрон-штаммом. Несмотря на это продолжаются исследования, которые смогли бы точно определить причину смерти.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России может наблюдаться подъем заболеваемости коронавирусом из-за омикрон-штамма.

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