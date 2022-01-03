В России возможен подъем уровень заболеваемости из-за «омикрона»

Омикрон-штамм, по мнению специалиста, может спровоцировать подъем заболеваемости коронавирусом в России.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что если «омикрон» продолжить развиваться подобно тому, как это происходило в ЮАР и Англии, заболеваемость коронавирусной инфекцией в России может увеличиться. Об этом сообщают РИА Новости.

«Но весь вопрос в том, будет ли этот подъем также коррелироваться, как мы сейчас видим корреляцию со свободными койками в стационарах», — отметил инфекционист.

Вознесенский добавил, что есть большая вероятность, что с подъемом заболеваемости не будет наплыва тех, кого необходимо госпитализировать. По мнению эксперта, дельта-штамм стал причиной большего количества летальных случаев, чем «омикрон». «Дельта» в целом характеризуется самой большой летальностью.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что симптомы омикрон-штамма коронавируса обычно проявляются на второй день после заражения ковидом и могут оставаться в течение пяти дней.