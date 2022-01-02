Медики перечислили основные симптомы штамма «омикрон»

Медики перечислили основные симптомы штамма &#171;омикрон&#187;
Симптомы "омикрона" напоминают простуду или грипп. Фото: unsplash

Названы восемь симптомов нового штамма коронавируса «омикрон», известных из медицинских отчетов врачей из Великобритании, США и Южной Африки.

Как пишет газета The Sun, симптомы омикрон-штамма обычно проявляются на второй день после заражения ковидом и могут оставаться в течение пяти дней. По данным врачей, на инфицирование «омикроном» могут указывать першение в горле, боль в пояснице, насморк или заложенность носа. Кроме того, к признакам нового варианта ковида относят головную боль, усталость, чихание, ночную потливость и ломоту в теле.

Симптомы проявляются не так выраженно, как традиционные признаки коронавируса, поскольку они напоминают простуду или грипп. Тем не менее врачи советуют не игнорировать их и вовремя обращаться в больницу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что биологи подтвердили меньшую опасность омикрон-штамма COVID-19.

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Медики перечислили основные симптомы штамма «омикрон»
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