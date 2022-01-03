Метель, снега и облака: синоптики рассказали о погоде в Петербурге 4 января

В Северной столице во вторник обещают весьма противоречивую погоду.

Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

4 января в городе на Неве будет облачная погода. Редкие прояснения возможны лишь ночью. В Петербурге пойдет снег, он будет местами и начнет сыпать лишь в ночное время.

В регионе задуют юго-восточные и восточные умеренные ветра. Днем на город обрушится снег, кое-где даже обещают метели.

В темное время суток градусники покажут -11…-13 градусов, а вот днем термометры покажут -3…-5.

Также горожанам предрекли гололедицу.

Ранее Gazeta.Spb.ru сообщала, что в первый день новой недели в Петербурге ожидается облачная погода и небольшой снег. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.