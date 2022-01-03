В Петербурге неделя начнется со снега и морозов

В первый день новой недели в Петербурге ожидается облачная погода и небольшой снег. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В понедельник, 3 января, на погоду Северной столицы будет оказывать влияние приближающийся с запада теплый атмосферный фронт.

«Санкт-Петербург: снег и небольшие морозы», — написал синоптик в своем Facebook.

Температура воздуха днем в городе составит -5…-7 градусов, по Ленобласти ожидается -4…-9 градусов. Юго-восточныйветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 мм ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что утром 3 января спецтехника вышла на уборку Санкт-Петербурга от снега и мусора, но доехала не до всех районов города. Почти без внимания остались отдаленные районы Северной столицы. В Шушарах пустота, нет ни одной единицы уборочной техники, также, никого нет в Кудрово, на Парнасе.