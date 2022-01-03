Уборочная техника забыла про Шушары и Кудрово утром 3 января

Утром в понедельник, 3 января, спецтехника вышла на уборку Санкт-Петербурга от снега и мусора, но доехала не до всех районов города.

Как видно на мониторинг-карте комитета по благоустройству на 7:30, дороги города расчищают мусоровозы, погрузчики, подметательно-уборочное оборудование (механическое), самосвалы и МСК, распределители твердых реагентов с щеточным оборудованием, плужное щеточное оборудование.

Основная масса уборочной техники замечена в Адмиралтейском, Центральном, Василеостровском и Петроградском районах города. Меньше техники наблюдается в Московском и Фрунзенском районах.

Также почти без внимания остались отдаленные районы Северной столицы. В Шушарах пустота, нет ни одной единицы уборочной техники, также, никого нет в Кудрово, на Парнасе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ночь на понедельник, 3 января, в петербургском аэропорту Пулково с вылетом задерживаются шесть самолетов.